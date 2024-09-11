"Охотятся днем и ночью": ВСУ получат новые дроны "Черная вдова"
Среда, 11 сентября 2024, 12:19
В Министерстве обороны Украины кодифицировали и допустили к поставке войскам беспилотный авиационный комплекс под названием "Черная вдова".
Источник: пресс-служба МОУ
Дословно: "Это беспилотники тактического уровня действия. Опытный пилот может применять их как днем, так и ночью".
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Детали: В Минобороны Украины отмечают, что многоразовый квадрокоптер может работать и в формате ударного FPV. Сравнительно невысокая цена одного дрона позволяет его использовать и в таком варианте, указано в сообщении.
Выполненный в формате для одноразового использования коптер "Черной вдовы" берет на борт усиленный заряд взрывчатки.