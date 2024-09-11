Глава УГКЦ застеріг європейців: На Україні Путін не зупиниться, це також і ваша війна

Глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав, виступаючи в Берліні, наголосив, що війна Росії проти України – це війна проти Німеччини, всієї Європи та всього демократичного порядку.

Джерело: Святослав під час традиційного "Свято-Михайлівського прийому", цитує пресслужба УГКЦ

Деталі: Предстоятель зазначив, що Україна наближається до тисячного дня повномасштабної війни РФ проти України: "Тисячу днів сирен повітряної тривоги по всій країні. Тисячу днів кривавої бійні, терору та смертей. Десять років минуло від моменту першого акту агресії — анексією Криму та початку війни на Донбасі".

Реклама:

Ця війна, сказав він, перетворилася на марафон, у якому українці повинні постійно бігти зі спринтерською швидкістю, щоб не бути переможеними у смертельній гонці. "Я прошу вас бігти разом із нами — швидко, рішуче й безстрашно", — закликав Блаженніший Святослав німецький політикум і духовенство.

Глава УГКЦ зауважив, що прибув у Берлін не для того, щоби скаржитися і нарікати. "Моє бажання — принести надію, підбадьорити вас і поділитися з вами джерелом нашої сили та стійкості. У нас є завдання, яке ми повинні виконати разом, бо геноциди Гітлера і Сталіна не можуть повторитися", — наголосив він.

За словами глави УГКЦ, не може бути жодних сумнівів у геноцидних намірах Росії: "Путін висловив їх недвозначно і не зупиниться ні перед чим, допоки його не зупинять. Путін відправив у Німеччину вбивцю. Роками він заперечував це, аж поки минулого місяця не привітав засудженого вбивцю Вадима Красікова як героя, вірного агента ФСБ і кіллера".

ВІДЕО ДНЯ

У своїй промові Блаженніший Святослав переконував, що "пандемія війни охопила все російське суспільство. Колективний путін — це мільйони спільників. Ідеологія зла не приховує, що її мета — це знищення українців та остаточне „вирішення українського питання"".

Духовний лідер наголосив, що крім України, у лідера Кремля є ще інші цілі: "Не остання мета Путіна — дестабілізація Німеччини і всієї Європи будь-якими можливими способами, охопно з демографічними й етнічними чистками. Його вторгнення в Україну змусило 8 мільйонів біженців утікати в Європейський Союз. Він має намір ще більше знелюднити нашу країну шляхом більш широкої, фактично тотальної, окупації, що призведе до втечі до ЄС ще щонайменше 10 мільйонів біженців. Можна лише уявити, як це вплине на Німеччину. Українці платять велику ціну за те, щоб цього не сталося".

Блаженніший Святослав підкреслив, що ні світові демократії, ні Церква не повинні підтримувати мир, який приймає агресію як успішний метод привласнення суверенної території іншої країни. "Це було би смертельним ударом по світовій безпеці, оскільки заохочувало б усіх інших потенційних агресорів".

Говорячи про мирну угоду, глава Церкви зауважив, що Україна потребує і глибоко прагне справжнього, справедливого, сталого миру, а не швидкоплинного, ілюзорного перемир’я.

Глава УГКЦ закликав допомогти людям у Німеччині та інших західних країнах прозріти від стереотипів і подолати страхи, ілюзії та розчарування:

Пряма мова: "Прошу вас пояснити їм, що це не лише українська війна — це війна, від якої залежить майбутнє демократії і в Україні, і в Європі, і в усьому світі. Війна проти України — це війна проти Німеччини, всієї Європи та всього демократичного порядку. На жаль, це також і ваша війна. Україна потребує вашої підтримки не лише заради себе, а й заради вас".

Довідково: "Свято-Михайлівський прийом" збирає щороку в Берліні близько 500 гостей, серед яких представники ЗМІ, інтелектуали, політики.

На прийомі цьогоріч також були присутні канцлер Федеративної Республіки Німеччина Олаф Шольц, міністерка економічного співробітництва та розвитку ФРН Свенья Шульце та федеральна міністерка внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер.