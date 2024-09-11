Глава УГКЦ предостерег европейцев: На Украине Путин не остановится, это также и ваша война

Глава Украинской греко-католической церкви Блаженнейший Святослав, выступая в Берлине, отметил, что война России против Украины - это война против Германии, всей Европы и всего демократического порядка.

Источник: Святослав во время традиционного "Свято-Михайловского приема", цитирует пресс-служба УГКЦ

Детали: Предстоятель отметил, что Украина приближается к тысячному дню полномасштабной войны РФ против Украины: "Тысячу дней сирен воздушной тревоги по всей стране. Тысячу дней кровавой бойни, террора и смертей. Десять лет прошло с момента первого акта агрессии - аннексии Крыма и начала войны на Донбассе".

Реклама:

Эта война, сказал он, превратилась в марафон, в котором украинцы должны постоянно бежать со спринтерской скоростью, чтобы не быть побежденными в смертельной гонке. "Я прошу вас бежать вместе с нами - быстро, решительно и бесстрашно", - призвал Блаженнейший Святослав немецкий политикум и духовенство.

При этом глава УГКЦ отметил, что прибыл в Берлин не для того, чтобы жаловаться и сетовать. "Мое желание - принести надежду, ободрить вас и поделиться с вами источником нашей силы и стойкости. У нас есть задача, которую мы должны выполнить вместе, потому что геноциды Гитлера и Сталина не могут повториться", - подчеркнул он.

По словам главы УГКЦ, не может быть никаких сомнений в геноцидных намерениях России: "Путин выразил их недвусмысленно и не остановится ни перед чем, пока его не остановят. Путин отправил в Германию убийцу. Годами он отрицал это, пока в прошлом месяце не приветствовал осужденного убийцу Вадима Красикова как героя, верного агента ФСБ и киллера".

ВИДЕО ДНЯ

В своей речи Блаженнейший Святослав убеждал, что "пандемия войны охватила все российское общество. Коллективный путин - это миллионы сообщников. Идеология зла не скрывает, что ее цель - это уничтожение украинцев и окончательное "решение украинского вопроса"".

Духовный лидер подчеркнул, что кроме Украины, у лидера Кремля есть еще другие цели: "Не последняя цель Путина - дестабилизация Германии и всей Европы любыми возможными способами, включая демографические и этнические чистки. Его вторжение в Украину заставило 8 миллионов беженцев бежать в Европейский Союз. Он намерен еще больше обезлюдеть нашу страну путем более широкой, фактически тотальной, оккупации, что приведет к бегству в ЕС еще по меньшей мере 10 миллионов беженцев. Можно только представить, как это повлияет на Германию. Украинцы платят большую цену за то, чтобы этого не произошло".

Блаженнейший Святослав подчеркнул, что ни мировые демократии, ни Церковь не должны поддерживать мир, который принимает агрессию как успешный метод присвоения суверенной территории другой страны. "Это было бы смертельным ударом по мировой безопасности, поскольку поощряло бы всех других потенциальных агрессоров".

Говоря о мирном соглашении, глава Церкви отметил, что Украина нуждается и глубоко стремится к настоящему, справедливому, устойчивому миру, а не мимолетному, иллюзорному перемирию.

Глава УГКЦ призвал помочь людям в Германии и других западных странах прозреть от стереотипов и преодолеть страхи, иллюзии и разочарования:

Прямая речь: "Прошу вас объяснить им, что это не только украинская война - это война, от которой зависит будущее демократии и в Украине, и в Европе, и во всем мире. Война против Украины - это война против Германии, всей Европы и всего демократического порядка. К сожалению, это также и ваша война. Украина нуждается в вашей поддержке не только ради себя, но и ради вас".

Справка: "Свято-Михайловский прием" собирает ежегодно в Берлине около 500 гостей, среди которых представители СМИ, интеллектуалы, политики.

На приеме в этом году также присутствовали канцлер Федеративной Республики Германия Олаф Шольц, министр экономического сотрудничества и развития ФРГ Свенья Шульце и федеральный министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер.