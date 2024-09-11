У Кремлі не сподобалось, що Трамп і Гарріс на дебатах згадували Путіна
Середа, 11 вересня 2024, 13:40
Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, коментуючи дебати американських кандидатів у президенти, заявив, що Росії дуже не подобається, що прізвище Володимира Путіна використовується "як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі у США".
Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пєскова
Пряма мова: "Прізвище Путін використовується так, скажімо так, як один з інструментів у внутрішньополітичній боротьбі США, нам це вельми і вельми не подобається, і ми все-таки сподіваємося на те, що вони залишать у спокої ім'я нашого президента".
Реклама:
Деталі: Пєсков також додав, що "США загалом, від якої б партії кандидати не були, зберігають негативне ставлення, недружнє ставлення до нашої країни".
Передісторія:
- Трамп на дебатах ухилився від відповіді на питання, чи хоче він перемоги України у війні.
- А Гарріс заявила, що якби в останні роки президентом був Трамп, а не Байден, це стало би катастрофою для України та Східної Європи.
- Під час дебатів Трамп заявив, що має добрі відносини і з Путіним, і з Зеленським і, якщо переможе на виборах, змусить їх говорити один з одним.