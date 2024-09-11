У Кремлі не сподобалось, що Трамп і Гарріс на дебатах згадували Путіна

Прессекретар російського правителя Дмитро Пєсков, коментуючи дебати американських кандидатів у президенти, заявив, що Росії дуже не подобається, що прізвище Володимира Путіна використовується "як інструмент у внутрішньополітичній боротьбі у США".

Джерело: російський "Інтерфакс", який цитує Пєскова

Пряма мова: "Прізвище Путін використовується так, скажімо так, як один з інструментів у внутрішньополітичній боротьбі США, нам це вельми і вельми не подобається, і ми все-таки сподіваємося на те, що вони залишать у спокої ім'я нашого президента".

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Деталі: Пєсков також додав, що "США загалом, від якої б партії кандидати не були, зберігають негативне ставлення, недружнє ставлення до нашої країни".

Передісторія: