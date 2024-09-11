В Кремле не понравилось, что Трамп и Харрис на дебатах упоминали Путина
Среда, 11 сентября 2024, 13:40
Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, комментируя дебаты американских кандидатов в президенты, заявил, что России очень не нравится, что фамилия Владимира Путина используется "как инструмент во внутриполитической борьбе в США".
Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова
Прямая речь: "Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента".
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Детали: Песков также добавил, что "США в целом, от какой бы партии кандидаты ни были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране".
Предыстория:
- Трамп на дебатах уклонился от ответа на вопрос, хочет ли он победы Украины в войне.
- А Харрис заявила, что если бы в последние годы президентом был Трамп, а не Байден, это стало бы катастрофой для Украины и Восточной Европы.
- Во время дебатов Трамп заявил, что имеет хорошие отношения и с Путиным, и с Зеленским и, если победит на выборах, заставит их говорить друг с другом.