Пресс-секретарь российского правителя Дмитрий Песков, комментируя дебаты американских кандидатов в президенты, заявил, что России очень не нравится, что фамилия Владимира Путина используется "как инструмент во внутриполитической борьбе в США".

Источник: российский "Интерфакс", который цитирует Пескова

Прямая речь: "Фамилия Путин используется так, скажем так, как один из инструментов во внутриполитической борьбе США, нам это весьма и весьма не нравится, и мы все-таки надеемся на то, что они оставят в покое имя нашего президента".

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Детали: Песков также добавил, что "США в целом, от какой бы партии кандидаты ни были, сохраняют негативное отношение, недружественное отношение к нашей стране".

Предыстория: