Ердоган заявив про непохитну підтримку повернення Криму Україні
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи заявив, що окупований Росією Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.
Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu
Пряма мова Ердогана: "Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права".
Деталі: Ердоган відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.
Він підкреслив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.
Ердоган також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.
"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", – сказав Ердоган.
Він висловив сподівання, що війна в Україні завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.
Нагадаємо:
- 11 вересня у Києві відбувається саміт Кримської платформи. На нього прибули, зокрема, прем’єрка Латвії та президент Литви, прем’єр-міністр Хорватії та спікер Сенату Чехії, держсекретар США та глава МЗС Британії, а також спікер парламенту Молдови.