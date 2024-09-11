Ердоган заявив про непохитну підтримку повернення Криму Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у своєму відеозверненні до учасників Кримської платформи заявив, що окупований Росією Крим повинен повернутись до складу України відповідно до норм міжнародного права.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Anadolu

Пряма мова Ердогана: "Наша підтримка територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України залишається непохитною. Повернення Криму до складу України є вимогою міжнародного права".

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Деталі: Ердоган відзначив, що анексія Криму, проти якої виступала Туреччина з першого дня, ще більше поглибила страждання кримських татар, які 80 років тому пережили депортацію.

Він підкреслив, що забезпечення безпеки та добробуту кримських татар є одним із пріоритетів зовнішньої політики Туреччини.

Ердоган також наголосив, шо кримські татари мають право жити вільним, безпечним і мирним життям на своїй батьківщині.

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"Приємно, що в червні після майже трирічного полону звільнили заступника голови Національної асамблеї кримських татар Нарімана Джеляла. Ми сподіваємося на якнайшвидше звільнення всіх кримських татар, у тому числі братів Асана та Азіза Ахтемових", – сказав Ердоган.

Він висловив сподівання, що війна в Україні завершиться справедливим і міцним миром на основі територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України.

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