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Эрдоган заявил о непоколебимой поддержке возвращения Крыма Украине

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловСреда, 11 сентября 2024, 14:27
Эрдоган заявил о непоколебимой поддержке возвращения Крыма Украине
Реджеп Тайип Эрдоган, фото: Anadolu

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам Крымской платформы заявил, что оккупированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu

Прямая речь Эрдогана: "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права".

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Детали: Эрдоган отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.

Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.

Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.

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"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", – сказал Эрдоган.

Он выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Напомним: 11 сентября в Киеве проходит саммит Крымской платформы. На него прибыли, в частности, премьер Латвии и президент Литвыпремьер-министр Хорватии и спикер Сената Чехии, госсекретарь США и глава МИД Великобритании, а также спикер парламента Молдовы.

ЭрдоганКрымУкраина
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