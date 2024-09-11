Эрдоган заявил о непоколебимой поддержке возвращения Крыма Украине
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в своем видеообращении к участникам Крымской платформы заявил, что оккупированный Россией Крым должен вернуться в состав Украины в соответствии с нормами международного права.
Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu
Прямая речь Эрдогана: "Наша поддержка территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины остается непоколебимой. Возвращение Крыма в состав Украины является требованием международного права".
Детали: Эрдоган отметил, что аннексия Крыма, против которой выступала Турция с первого дня, еще больше углубила страдания крымских татар, которые 80 лет назад пережили депортацию.
Он подчеркнул, что обеспечение безопасности и благополучия крымских татар является одним из приоритетов внешней политики Турции.
Эрдоган также подчеркнул, что крымские татары имеют право жить свободной, безопасной и мирной жизнью на своей родине.
"Приятно, что в июне после почти трехлетнего плена освободили заместителя председателя Национальной ассамблеи крымских татар Наримана Джеляла. Мы надеемся на скорейшее освобождение всех крымских татар, в том числе братьев Асана и Азиза Ахтемовых", – сказал Эрдоган.
Он выразил надежду, что война в Украине завершится справедливым и прочным миром на основе территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.
Напомним: 11 сентября в Киеве проходит саммит Крымской платформы. На него прибыли, в частности, премьер Латвии и президент Литвы, премьер-министр Хорватии и спикер Сената Чехии, госсекретарь США и глава МИД Великобритании, а также спикер парламента Молдовы.