Латвія передасть Україні пакет військової допомоги з бронетранспортерами

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня оголосила про новий пакет військової підтримки України під час візиту до Києва 11 вересня.

Джерело: заява очільника українського уряду Дениса Шмигаля,передає "Європейська правда"

Джерело: Як зазначив Шмигаль, під час зустрічі у Києві, Сіліня оголосила про черговий пакет військової підтримки, у який ввійдуть бронетранспортери. Також він повідомив, що Латвія планує передати Україні сонячні панелі для лікарень.

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"Латвія послідовно підтримує санкції проти агресора та є нашим надійним союзником в інтеграції до ЄС і НАТО", – додав Шмигаль.

Як відомо, 11 вересня до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня.

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Напередодні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.