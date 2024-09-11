Латвия передаст Украине пакет военной помощи с бронетранспортерами
Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной поддержки Украины во время визита в Киев 11 сентября.
Источник: заявление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, передает "Европейская правда"
Источник: Как отметил Шмыгаль, во время встречи в Киеве, Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Также он сообщил, что Латвия планирует передать Украине солнечные панели для больниц.
Чиновники обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями, рассказал украинский премьер.
"Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО", – добавил Шмыгаль.
Как известно, 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.
Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.