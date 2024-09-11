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Латвия передаст Украине пакет военной помощи с бронетранспортерами

Уляна Кричковская, Александр ШумилинСреда, 11 сентября 2024, 14:30
Латвия передаст Украине пакет военной помощи с бронетранспортерами
Фото из Facebook Шмыгаля

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня объявила о новом пакете военной поддержки Украины во время визита в Киев 11 сентября.

Источник: заявление главы украинского правительства Дениса Шмыгаля, передает "Европейская правда"

Источник: Как отметил Шмыгаль, во время встречи в Киеве, Силиня объявила об очередном пакете военной поддержки, в который войдут бронетранспортеры. Также он сообщил, что Латвия планирует передать Украине солнечные панели для больниц.

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Чиновники обсудили расширение сотрудничества между оборонными компаниями, рассказал украинский премьер.

"Латвия последовательно поддерживает санкции против агрессора и является нашим надежным союзником в интеграции в ЕС и НАТО", – добавил Шмыгаль.

Как известно, 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

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Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

ЛатвияУкраина
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