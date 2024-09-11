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Зеленський: Росіяни скоїли 137 тисяч воєнних злочинів, і вироків має бути не менше

Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 15:31
Зеленський: Росіяни скоїли 137 тисяч воєнних злочинів, і вироків має бути не менше
Володимир Зеленський. фото Getty Images

Президент Володимир Зеленський наголошує, що за період повномасштабного вторгнення російські окупанти скоїли 137 тисяч воєнних злочинів і вироків щодо них має бути не менше.

Джерело: глава держави під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Справедливість об’єднує людей, бо прагнення до справедливості є в основі нашої людської культури. Зараз саме прагнення до справедливості об’єднує нас із вами та усіх, хто працює разом з нами, щоб захистити життя людей і нашу країну від Російської Федерації.

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Станом на сьогодні є щонайменше 137 тисяч причин, щоб ми продовжували цю роботу, і щоб ми довели її до кінця. 137 тисяч – саме стільки воєнних злочинів скоєно Росією на даний момент. Це те, що відомо. Злочини проти миру і людяності, проти нашої держави, проти наших людей, проти України і українців. І це означає, що вироків має бути не менше".

Деталі: Звертаючись до учасників конференції, він зазначив, що слово "справедливість" різними мовами світу звучить по різному, але повинно сприйматися всюди однаково.

"Кожен народ усвідомлює, якою є ціна справедливості. У кожній державі, яка по справжньому поважає життя людини та міжнародне право, просто не може не бути справедливості. Я підкреслю, у кожній державі, незалежно від того, як прописано її національне законодавство, які міжнародні договори нею ратифіковані та чи набув чинності на території цієї чи іншої держави Римський статут", – наголосив Зеленський.

воєнні злочиниРосіяЗеленський
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