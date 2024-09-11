Зеленский: Россияне совершили 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за период полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили 137 тысяч военных преступлений и приговоров в отношении них должно быть не меньше.

Источник: глава государства во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Справедливость объединяет людей, потому что стремление к справедливости есть в основе нашей человеческой культуры. Сейчас именно стремление к справедливости объединяет нас с вами и всех, кто работает вместе с нами, чтобы защитить жизни людей и нашу страну от Российской Федерации.

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На сегодня есть как минимум 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу, и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч - именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент. Это то, что известно. Преступления против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей, против Украины и украинцев. И это означает, что приговоров должно быть не меньше".

Детали: Обращаясь к участникам конференции, он отметил, что слово "справедливость" на разных языках мира звучит по-разному, но должно восприниматься везде одинаково.

"Каждый народ осознает, какова цена справедливости. В каждом государстве, которое по настоящему уважает жизнь человека и международное право, просто не может не быть справедливости. Я подчеркну, в каждом государстве, независимо от того, как прописано его национальное законодательство, какие международные договоры им ратифицированы и вступил ли в силу на территории этого или иного государства Римский статут", - подчеркнул Зеленский.