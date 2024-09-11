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Зеленский: Россияне совершили 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше

Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 15:31
Зеленский: Россияне совершили 137 тысяч военных преступлений, приговоров должно быть не меньше
Владимир Зеленский. фото Getty Images

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что за период полномасштабного вторжения российские оккупанты совершили 137 тысяч военных преступлений и приговоров в отношении них должно быть не меньше.

Источник: глава государства во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Справедливость объединяет людей, потому что стремление к справедливости есть в основе нашей человеческой культуры. Сейчас именно стремление к справедливости объединяет нас с вами и всех, кто работает вместе с нами, чтобы защитить жизни людей и нашу страну от Российской Федерации.

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На сегодня есть как минимум 137 тысяч причин, чтобы мы продолжали эту работу, и чтобы мы довели ее до конца. 137 тысяч - именно столько военных преступлений совершено Россией на данный момент. Это то, что известно. Преступления против мира и человечности, против нашего государства, против наших людей, против Украины и украинцев. И это означает, что приговоров должно быть не меньше".

Детали: Обращаясь к участникам конференции, он отметил, что слово "справедливость" на разных языках мира звучит по-разному, но должно восприниматься везде одинаково.

"Каждый народ осознает, какова цена справедливости. В каждом государстве, которое по настоящему уважает жизнь человека и международное право, просто не может не быть справедливости. Я подчеркну, в каждом государстве, независимо от того, как прописано его национальное законодательство, какие международные договоры им ратифицированы и вступил ли в силу на территории этого или иного государства Римский статут", - подчеркнул Зеленский.

военные преступленияРосcияЗеленский
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