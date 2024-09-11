На Донеччині росіяни обстріляли евакуаційну групу ДСНС: поранені два рятувальники
Середа, 11 вересня 2024, 16:08
11 вересня армія РФ обстріляла евакуаційну групу ДСНС під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі Донецької області, у результаті атаки постраждали два рятувальники.
Джерело: ДСНС
Дослівно: "Поранено 2 рятувальників із Запорізької та Херсонської областей під час евакуації цивільного населення у Волноваському районі".
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Деталі: Зазначається, що поранених доправили до лікарні. Також окупанти пошкодили 2 броньовані автомобілі.