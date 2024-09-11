В Донецкой области россияне обстреляли эвакуационную группу ГСЧС: ранены два спасателя

11 сентября армия РФ обстреляла эвакуационную группу ГСЧС во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе Донецкой области, в результате атаки пострадали два спасателя.

Источник: ГСЧС

Дословно: "Ранены 2 спасателей из Запорожской и Херсонской областей во время эвакуации гражданского населения в Волновахском районе".

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фото: ГСЧС

Детали: Отмечается, что раненых доставили в больницу. Также оккупанты повредили 2 бронированных автомобиля.