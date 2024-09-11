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Брюссель перед настанням зими готовий збільшити постачання електрики Україні

Уляна Кричковська, Олександр ШумілінСереда, 11 вересня 2024, 16:19

Європейська комісія працює над збільшенням максимального обсягу постачання електроенергії в Україну перед наближенням зими.

Джерело: заява єврокомісарки з енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє "Європейська правда"

Деталі: За її словами, Єврокомісія працює із ENTSO-E (європейська мережа операторів системи передачі електроенергії) над збільшенням максимальної потужності експорту електроенергії до України.

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Єврокомісарка заявила, що ЄС вже надав велику підтримку, зосередившись на ремонті, розподілі генераторів та збільшенні імпорту електроенергії.

Зокрема за її словами, через Фонд підтримки енергетики України Енергетична спільнота, Єврокомісія, держави-члени та інші донори мобілізували близько 510 млн євро на ремонт пошкоджених установок, децентралізоване виробництво газу та відновлюваної енергії, а також на резервне електропостачання цивільної інфраструктури.

"Всі ці зусилля необхідно активізувати з наближенням зими, щоб уникнути найгіршого", – наголосила вона.

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Вона акцентувала, що через постійні атаки Росії на енергетичну інфраструктуру Україна втратила майже половину своїх потужностей з виробництва електроенергії.

"Люди будуть у холоді та темряві найближчими місяцями, якщо ми не посилимо нашу підтримку", – додала Сімсон.

Як відомо, 11 вересня глава уряду Денис Шмигаль після зустрічі з главою МЗС Британії Девідом Леммі подякував Лондону за виділення 30 млн фунтів на підтримку української енергетики.

Днями Європейська комісія анонсувала виділення додаткових 40 млн євро Україні на тлі безперервних російських атак на енергетичну інфраструктуру.

А уряд Швеції в четвер, 5 вересня, ухвалив рішення скерувати майже 44 млн євро на підтримку тепло– та енергопостачання в Україні.

енергетикаЄвропавійна
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