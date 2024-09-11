Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Брюссель перед наступлением зимы готов увеличить поставки электричества Украине

Уляна Кричковская, Александр ШумилинСреда, 11 сентября 2024, 16:19

Европейская комиссия работает над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину перед приближением зимы.

Источник: заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда"

Детали: По ее словам, Еврокомиссия работает с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии) над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину.

Реклама:

Еврокомиссар заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии.

В частности, по ее словам, через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетическое сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.

"Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего", – подчеркнула она.

ВИДЕО ДНЯ

Она акцентировала, что из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.

"Люди будут в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку", – добавила Симсон.

Как известно, 11 сентября глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

На днях Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.

энергетикаЕвропавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Рада одобрила перезагрузку таможни

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Фон дер Ляйен объявила распределение портфелей еврокомиссаров: кто получил ключевой для Украины

Все новости...
энергетика
По некоторым энергообъектам Украины россияне били более 40 раз – ОГП
Враг за сутки атаковал энергообъекты в 4 областях – Минэнерго
Шмыгаль дал прогноз на зиму: возможно, она будет самой тяжелой
Последние новости
17:23
биатлонБез Джимы, но с Семеренко и Пидручным: известно, кто выступит на летнем чемпионате Украины
17:17
Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно
17:11
В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове
17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
17:04
В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ
16:50
В волосах, крови и грудном молоке: исследователи нашли химикаты из оберток продуктов в теле человека
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:38
После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
Все новости...
Реклама:
Реклама: