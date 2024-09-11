Брюссель перед наступлением зимы готов увеличить поставки электричества Украине

Европейская комиссия работает над увеличением максимального объема поставок электроэнергии в Украину перед приближением зимы.

Источник: заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон, сообщает "Европейская правда"

Детали: По ее словам, Еврокомиссия работает с ENTSO-E (европейская сеть операторов системы передачи электроэнергии) над увеличением максимальной мощности экспорта электроэнергии в Украину.

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Еврокомиссар заявила, что ЕС уже оказал большую поддержку, сосредоточившись на ремонте, распределении генераторов и увеличении импорта электроэнергии.

В частности, по ее словам, через Фонд поддержки энергетики Украины Энергетическое сообщество, Еврокомиссия, государства-члены и другие доноры мобилизовали около 510 млн евро на ремонт поврежденных установок, децентрализованное производство газа и возобновляемой энергии, а также на резервное электроснабжение гражданской инфраструктуры.

"Все эти усилия необходимо активизировать с приближением зимы, чтобы избежать худшего", – подчеркнула она.

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Она акцентировала, что из-за постоянных атак России на энергетическую инфраструктуру Украина потеряла почти половину своих мощностей по производству электроэнергии.

"Люди будут в холоде и темноте в ближайшие месяцы, если мы не усилим нашу поддержку", – добавила Симсон.

Как известно, 11 сентября глава правительства Денис Шмыгаль после встречи с главой МИД Британии Дэвидом Лэмми поблагодарил Лондон за выделение 30 млн фунтов на поддержку украинской энергетики.

На днях Европейская комиссия анонсировала выделение дополнительных 40 млн евро Украине на фоне непрекращающихся российских атак на энергетическую инфраструктуру.

А правительство Швеции в четверг, 5 сентября, приняло решение направить почти 44 млн евро на поддержку тепло– и энергоснабжения в Украине.