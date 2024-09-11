По деяких енергооб’єктах України росіяни били понад 40 разів – ОГП

удар по енергооб'єкту в Києві в 2022 році. фото ДСНС

Внаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру України загинули 35 цивільних, енергосистема зазнала збитків більш ніж на 1 мільярд доларів, деякі об'єкти інфраструктури зазнавали понад 40 ударів РФ.

Джерело: заступник генпрокурора Олексій Хоменко під час міжнародної конференції "Об’єднані заради справедливості. Відповідальність за напади на цивільні об’єкти", цитує "Укрінформ"

Пряма мова: "Якщо енергетичну інфраструктуру можливо відновити за допомогою наших міжнародних партнерів, то я хотів би наголосити, що ці удари забрали життя цивільних громадян, у тому числі працівників енергетичних підприємств. Загинуло 35 цивільних людей унаслідок цих ударів, більше ста людей були травмовані".

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Деталі: Хоменко наголосив, що жоден регіон України не уникнув атак на енергоінфраструктуру. По деяких енергетичних об'єктах росіяни завдавали ударів понад 40 разів.

Окупанти застосовували артилерію і ракети.

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