По некоторым энергообъектам Украины россияне били более 40 раз – ОГП

удар по энергообъекту в Киеве в 2022 году. фото ГСЧС

В результате российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины погибли 35 гражданских лиц, энергосистема понесла убытки более чем на 1 миллиард долларов, некоторые объекты инфраструктуры приняли на себя более 40 ударов РФ.

Источник: замгенпрокурора Алексей Хоменко во время международной конференции "Объединенные ради справедливости. Ответственность за нападения на гражданские объекты", цитирует "Укринформ"

Прямая речь: "Если энергетическую инфраструктуру возможно восстановить с помощью наших международных партнеров, то я хотел бы подчеркнуть, что эти удары унесли жизни гражданских лиц, в том числе работников энергетических предприятий. Погибло 35 гражданских людей в результате этих ударов, более ста человек были травмированы".

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Детали: Хоменко отметил, что ни один регион Украины не избежал атак на энергоинфраструктуру. По некоторым энергетическим объектам россияне наносили удары более 40 раз.

Оккупанты применяли артиллерию и ракеты.

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