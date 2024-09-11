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Генштаб: Окупанти у середу завдали 14 авіаударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини

"Українська правда"Середа, 11 вересня 2024, 17:12
Генштаб: Окупанти у середу завдали 14 авіаударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини
Фото: 56 ОМБПР

Протягом цієї доби російські війська завдали 14 авіаційних ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, російські війська продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Окупанти завдали авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

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ГенштабСумиЧернігів
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