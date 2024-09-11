Генштаб: Окупанти у середу завдали 14 авіаударів по прикордонню Сумщини та Чернігівщини

Протягом цієї доби російські війська завдали 14 авіаційних ударів по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Деталі: За даними Генштабу, російські війська продовжують застосовувати авіацію та артилерію по прикордонних районах Сумської та Чернігівської області. Окупанти завдали авіаційних ударів по Семенівці, Іващенковому, Володимирівці, Білій Березі, Вільній Слободі, Кіндратівці та Попівці, загалом скинувши 14 авіаційних бомб.

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Ворог намагається використовувати перевагу в живій силі та підтримку з повітря. Кількість бойових зіткнень станом на 16:00 годину сягнула 58. Найгарячіше зараз на Покровському та Курахівському напрямках.

На Покровському напрямку напрямку найбільша кількість боєзіткнень – 16. Найактивніші бої біля Новотроїцького та Михайлівки.

На Курахівському напрямку від початку доби росіяни 14 разів атакували позиції ЗСУ. Окупанти намагалися просунутися поблизу Костянтинівки, Українська та Георгіївки.

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На Лиманському напрямку ворог атакував дев'ять разів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового.

На Харківському напрямку росіяни двічі штурмували позиції наших підрозділів в районах Гатища і Тихого, на даний час бої ще тривають.

Шість разів ворог атакував українські позиції на Куп’янському напрямку. Поблизу Лозової та Глушківки атаки відбито, біля Синьківки триває бій.

На інших напрямках оперативна обстановка – без суттєвих змін.