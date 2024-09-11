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Генштаб: оккупанты совершили 14 авиационных ударов по приграничью Сумской и Черниговской областей 

"Украинская правда"Среда, 11 сентября 2024, 17:12
Генштаб: оккупанты совершили 14 авиационных ударов по приграничью Сумской и Черниговской областей 
Фото: Генштаб

Россияне нанесли 14 авиационных ударов по приграничным районам Сумской и Черниговской областей.

Источник: сводка Генеральный штаб ВСУ по состоянию на 16:00 11 сентября

Детали: По данным Генштаба, российские войска продолжают применять авиацию и артиллерию по приграничным районам Сумской и Черниговской области. Оккупанты нанесли авиационные удары по Семеновке, Иващенково, Владимировке, Белой Березе, Свободной Слободе, Кондратовке и Поповке, в общем сбросив 14 авиационных бомб.

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Враг пытается использовать преимущество в живой силе и поддержку с воздуха. Количество боевых столкновений по состоянию на 16:00 часов достигло 58. Горячее всего сейчас на Покровском и Кураховском направлениях.

На Покровском направлении направлении наибольшее количество боестолкновений – 16. Наиболее активные бои у Новотроицкого и Михайловки.

На Кураховском направлении с начала суток россияне 14 раз атаковали позиции ВСУ. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Константиновки, Украинской и Георгиевки.

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На Лиманском направлении враг атаковал девять раз в районах Макеевки, Невского, Тернов, Грековки, Дружелюбовки и Тевердохлебово. 

На Харьковском направлении россияне дважды штурмовали позиции наших подразделений в районах Гатища и Тихого, в настоящее время бои еще продолжаются.

Шесть раз враг атаковал украинские позиции на Купянском направлении. Вблизи Лозовой и Глушковки атаки отбиты, у Синьковки продолжается бой.

На других направлениях оперативная обстановка - без существенных изменений.

ГенштабСумыЧернигов
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