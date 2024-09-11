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Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу

Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 17:24
Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу
Путін у Монголії. фото Getty Images

Президент України Володимир Зеленський нагаолосив, що відмова Монголії як підписанта Римського статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Володимира Путіна - відповідальність усього світу, деградацію системи права необхідно зупинити.

Джерело: глава держави на міжнародній конференції United for justice, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу, - зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються".

Деталі: На переконання Зеленського, система права має працювати так, щоб Римський статут та ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах.

Говорячи про те, як необхідно реагувати світовій спільноті, президент зазначив: "Тиснути на нього (Путіна), ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир".

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Що передувало: Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та арештувати лідера РФ Володимира Путіна, під час його візиту до країни. Монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Передісторія:

  • МКС видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини в Росії Марії Львової-Белової в березні 2023 року. Їх підозрюють у військових злочинах, скоєних під час війни в Україні.
  • Москва називала рішення МКС видати ордер на арешт Путіна юридично нікчемним.
  • Слідчий комітет Росії, який сам порушив кримінальну справу стосовно прокурора і суддів МКС, заявляв, що переслідування Путіна "має завідомо незаконний характер".
  • Росія не визнає Міжнародний кримінальний суд у Гаазі і не підпадає під його юрисдикцію. Але Путіну довелося відмовитися від міжнародних поїздок до країн, які підписали Римський статут і тим самим зобов'язалися виконувати розпорядження МКС. Зокрема, у липні 2023 року він не поїхав на саміт БРІКС у ПАР, хоча влада країни давала зрозуміти, що не стане його заарештовувати.

ПутінМіжнародний кримінальний судЗеленський
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