Зеленський прокоментував відмову Монголії арештувати Путіна: Відповідальність усього світу

Президент України Володимир Зеленський нагаолосив, що відмова Монголії як підписанта Римського статуту Міжнародного кримінального суду заарештувати Володимира Путіна - відповідальність усього світу, деградацію системи права необхідно зупинити.

Джерело: глава держави на міжнародній конференції United for justice, цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Має працювати Римський статут, але нещодавно знайшовся виняток у Монголії для Путіна. І це відповідальність не просто чиясь конкретна, це відповідальність усього світу, - зупинити деградацію системи права, не допустити руйнування тих норм, які ще залишаються".



Деталі: На переконання Зеленського, система права має працювати так, щоб Римський статут та ордери МКС забезпечували ізоляцію підозрюваного у воєнних злочинах.



Говорячи про те, як необхідно реагувати світовій спільноті, президент зазначив: "Тиснути на нього (Путіна), ізолювати, примушувати його закінчувати війну і шукати мир".

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Що передувало: Міністерство закордонних справ України закликало Монголію виконати зобов’язання за Римським статутом Міжнародного кримінального суду та арештувати лідера РФ Володимира Путіна, під час його візиту до країни. Монгольська влада запевнила Путіна, що арештовувати його не буде. У самій країні це пояснити енергетичною залежністю від РФ.

Передісторія: