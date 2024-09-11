Зеленский прокомментировал отказ Монголии арестовать Путина: Ответственность всего мира
Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что отказ Монголии как подписанта Римского статута Международного уголовного суда арестовать Владимира Путина - ответственность всего мира, деградацию системы права необходимо остановить.
Источник: глава государства на международной конференции United for justice, цитирует "Интерфакс-Украина"
Прямая речь: "Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира, - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются".
Детали: По мнению Зеленского, система права должна работать так, чтобы Римский статут и ордера МУС обеспечивали изоляцию подозреваемого в военных преступлениях.
Говоря о том, как необходимо реагировать мировому сообществу, президент отметил: "Давить на него (Путина), изолировать, заставлять его заканчивать войну и искать мир".
Что предшествовало: Министерство иностранных дел Украины призывало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать лидера РФ Владимира Путина, во время его визита в страну. Монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.
Предыстория:
- МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой в марте 2023 года. Их подозревают в военных преступлениях, совершенных во время войны в Украине.
- Москва называла решение МУС выдать ордер на арест Путина юридически ничтожным.
- Следственный комитет России, который сам возбудил уголовное дело в отношении прокурора и судей МУС, заявлял, что преследование Путина "носит заведомо незаконный характер".
- Россия не признает Международный уголовный суд в Гааге и не подпадает под его юрисдикцию. Но Путину пришлось отказаться от международных поездок в страны, которые подписали Римский статут и тем самым обязались выполнять предписания МУС. В частности, в июле 2023 года он не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, хотя власти страны давали понять, что не станут его арестовывать.