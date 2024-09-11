Зеленский прокомментировал отказ Монголии арестовать Путина: Ответственность всего мира

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что отказ Монголии как подписанта Римского статута Международного уголовного суда арестовать Владимира Путина - ответственность всего мира, деградацию системы права необходимо остановить.

Источник: глава государства на международной конференции United for justice, цитирует "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Должен работать Римский статут, но недавно нашлось исключение в Монголии для Путина. И это ответственность не просто чья-то конкретная, это ответственность всего мира, - остановить деградацию системы права, не допустить разрушения тех норм, которые еще остаются".

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Детали: По мнению Зеленского, система права должна работать так, чтобы Римский статут и ордера МУС обеспечивали изоляцию подозреваемого в военных преступлениях.

Говоря о том, как необходимо реагировать мировому сообществу, президент отметил: "Давить на него (Путина), изолировать, заставлять его заканчивать войну и искать мир".

Что предшествовало: Министерство иностранных дел Украины призывало Монголию выполнить обязательства по Римскому статуту Международного уголовного суда и арестовать лидера РФ Владимира Путина, во время его визита в страну. Монгольские власти заверили Путина, что арестовывать его не будут. В самой стране это объяснить энергетической зависимостью от РФ.

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