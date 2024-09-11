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Росіяни ударили з "Торнадо" по центру Костянтинополя на Донеччині: 2 загиблих, 2 поранених

Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 17:42
Росіяни ударили з Торнадо по центру Костянтинополя на Донеччині: 2 загиблих, 2 поранених
Костянтинопіль. фото з Вікіпедії

У середу 11 вересня російські окупанти атакували центр Костянтинополя на Донеччині: розпочато розслідування за фактом загибелі двох та поранення ще двох цивільних.

Джерело: прокуратура Донецької області

Деталі: О 12:50 11 вересня під приціл російської армії потрапило село Костянтинопіль Волноваського району. Ворог завдав удару по центру населеного пункту, попередньо, використавши реактивну систему залпового вогню "Торнадо-С". 

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В зоні ураження опинились сільська рада, приватний сектор та магазини. Від атаки окупантів загинуло двоє чоловіків 49 та 67 років. Ще двоє цивільних – 45-річний місцевий житель та жінка 90 років дістали поранення.

Пошкоджено щонайменше 6 домоволодінь, торговельний об’єкт, заклад харчування, приміщення сільради, автомобілі, ЛЕП.

Донецька областьвійна
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