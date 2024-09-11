Россияне ударили из "Торнадо" по центру Константинополя Донецкой области: 2 погибших, 2 раненых

В среду 11 сентября российские оккупанты атаковали центр Константинополя Донецкой области: начато расследование по факту гибели двух и ранения еще двух гражданских лиц.

Источник: прокуратура Донецкой области

Детали: В 12:50 11 сентября под прицел российской армии попало село Константинополь Волновахского района. Враг нанес удар по центру населенного пункта, предварительно использовав реактивную систему залпового огня "Торнадо-С".

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В зоне поражения оказались сельский совет, частный сектор и магазины. От атаки оккупантов погибли двое мужчин 49 и 67 лет. Еще двое гражданских - 45-летний местный житель и женщина 90 лет получили ранения.

Повреждены по меньшей мере 6 домовладений, торговый объект, заведение питания, помещение сельсовета, автомобили, ЛЭП.