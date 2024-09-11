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Хорватський прем'єр у Києві оголосив новий пакет військової допомоги Україні

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 18:09
Хорватський прем'єр у Києві оголосив новий пакет військової допомоги Україні
Зеленський та Пленкович у Києві. фото з соцмережі X хорватського прем'єра

Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович під час візиту до Києва 11 вересня оголосив про черговий пакет військової допомоги Україні.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на повідомлення Офісу президента України

Під час зустрічі з хорватським прем'єром у середу президент Володимир Зеленський подякував йому за особисту участь у четвертому саміті міжнародної Кримської платформи та відкритті Меморіалу пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу.

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"Володимир Зеленський також відзначив підтримку з боку Хорватії у протистоянні російській агресії й висловив подяку за оголошений під час візиту 11-й пакет військової допомоги", – ідеться в повідомленні ОП.

Ані українська, ані хорватська сторони не розкривають вміст цього пакета підтримки.

Також Зеленський і Пленкович обговорили рух України до ЄС і НАТО, підтримку українських біженців у Хорватії та співпрацю у розмінуванні та відновленні енергетичної інфраструктури.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: У серпні Україна та Хорватія обговорили питання зміцнення співпраці між двома країнами у сфері енергетики.

2023 року стало відомо, що Київ отримав хорватські гелікоптери Мі-8.

допомога УкраїніХорватіявійна
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