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Хорватский премьер в Киеве объявил новый пакет военной помощи Украине

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 18:09
Хорватский премьер в Киеве объявил новый пакет военной помощи Украине
Зеленский и Пленкович в Киеве. фото из соцсети X хорватского премьера

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович во время визита в Киев 11 сентября объявил об очередном пакете военной помощи Украине.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на сообщение Офиса президента Украины

Детали: Во время встречи с хорватским премьером в среду президент Владимир Зеленский поблагодарил его за личное участие в четвертом саммите международной Крымской платформы и открытии Мемориала памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

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"Владимир Зеленский также отметил поддержку со стороны Хорватии в противостоянии российской агрессии и выразил благодарность за объявленный во время визита 11-й пакет военной помощи", - говорится в сообщении ОП.

Ни украинская, ни хорватская стороны не раскрывают содержание этого пакета поддержки.

Также Зеленский и Пленкович обсудили движение Украины в ЕС и НАТО, поддержку украинских беженцев в Хорватии и сотрудничество в разминировании и восстановлении энергетической инфраструктуры.

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Что предшествовало: В августе Украина и Хорватия обсудили вопросы укрепления сотрудничества между двумя странами в сфере энергетики.

В 2023 году стало известно, что Киев получил хорватские вертолеты Ми-8.

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