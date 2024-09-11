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ЗМІ показали супутниковий знімок судна, яке доставило ракети з Ірану в РФ

Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 18:24
ЗМІ показали супутниковий знімок судна, яке доставило ракети з Ірану в РФ
ФОТО - SKY NEWS

Супутникові знімки зафіксували вантажне судно під російським прапором, яке підозрюють в транспортуванні балістичних ракет з Ірану до Росії.

ДжерелоSky News

Деталі: Судно пришвартувалось в російському порту 4 вересня.

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фото - Sky News

Українське джерело повідомило виданню, що судно Port Olya 3 переправило 225 балістичних ракет малої дальності через Каспійське море до Росії. Два дні потому інший супутниковий знімок показав, що судно покинуло порт.

 
шлях судна. фото - Sky News

Дані відстеження суден показують, що Port Olya 3 був в іранському порту Амірабад всього за шість днів до цього – 29 серпня.

 
Судно Port Olya у 2023 році. Фото - Артем Мулявка

Українське джерело повідомило, що після прибуття до Росії балістичні ракети Fatah-360 були завантажені у великий вантажний поїзд. Куди вони потім буди перевезені – невідомо. На думку українського джерела, на яке посилається Sky News, Fath-360 могли відправити на військовий полігон Ашулук, розташований в Астраханській області.

ІранзброяРосія
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