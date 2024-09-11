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СМИ показали спутниковый снимок судна, которое доставило ракеты из Ирана в РФ

Татьяна ОлейникСреда, 11 сентября 2024, 18:24
СМИ показали спутниковый снимок судна, которое доставило ракеты из Ирана в РФ
ФОТО - SKY NEWS

Спутниковые снимки зафиксировали грузовое судно под российским флагом, которое подозревают в транспортировке баллистических ракет из Ирана в Россию.

Источник: Sky News

Детали: Судно пришвартовалось в российском порту 4 сентября.

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фото - Sky News

Украинский источник сообщил изданию, что судно Port Olya 3 переправило 225 баллистических ракет малой дальности через Каспийское море в Россию. Два дня спустя другой спутниковый снимок показал, что судно покинуло порт.

 
путь судна. фото - Sky News

Данные отслеживания судов показывают, что Port Olya 3 был в иранском порту Амирабад всего за шесть дней до этого - 29 августа.

Украинский источник сообщил, что по прибытии в Россию баллистические ракеты Fatah-360 были загружены в большой грузовой поезд. Куда они затем буди перевезены - неизвестно. По мнению украинского источника, на который ссылается Sky News, Fath-360 могли отправить на военный полигон Ашулук, расположенный в Астраханской области.

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ИраноружиеРосcия
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