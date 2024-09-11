Поліція: Страйкбольну гранату на футбольний майданчик у столиці кинув 16-річний юнак

Поліцейські встановили, що страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Солом’янському районі Києва 10 вересня кинув 16-річний юнак.

Джерело: Поліція Києва

Дослівно: "Інформацію про вибух на стадіоні в Солом’янському районі правоохоронці отримали вчора близько 19:30. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що спрацювала страйкбольна граната. На щастя обійшлось без травмованих, до медиків звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

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Поліція провела першочергові розшукові дії, опитали свідків та встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік".

Деталі: Імітаційний боєприпас хлопець придбав місяць тому, а кинув на землю, щоб пожартувати та налякати присутніх.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

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Що передувало:

Увечері 10 вересня в Солом’янському районі столиці на стадіоні спрацювала страйкбольна граната – у 17-річного хлопця була гостра реакція на стрес.