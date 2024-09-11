Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Поліція: Страйкбольну гранату на футбольний майданчик у столиці кинув 16-річний юнак

Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 19:02
Поліція: Страйкбольну гранату на футбольний майданчик у столиці кинув 16-річний юнак
Фото - поліція Києва

Поліцейські встановили, що страйкбольну гранату на футбольний майданчик у Солом’янському районі Києва 10 вересня кинув 16-річний юнак.

Джерело: Поліція Києва

Дослівно: "Інформацію про вибух на стадіоні в Солом’янському районі правоохоронці отримали вчора близько 19:30. Прибувши на місце події, поліцейські встановили, що спрацювала страйкбольна граната. На щастя обійшлось без травмованих, до медиків звернувся 17-річний хлопець із гострою реакцією на стрес.

Реклама:

Поліція провела першочергові розшукові дії, опитали свідків та встановили, що до вчинення правопорушення причетний 16-річний підліток, який проживає неподалік".

Деталі: Імітаційний боєприпас хлопець придбав місяць тому, а кинув на землю, щоб пожартувати та налякати присутніх.

Наразі з хлопцем та його батьками спілкуються правоохоронці. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Санкція статті передбачає до п’яти років обмеження волі.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 

Увечері 10 вересня в Солом’янському районі столиці на стадіоні спрацювала страйкбольна граната – у 17-річного хлопця була гостра реакція на стрес.

зброяКиїввибух
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Тонни боєприпасів злетіли в повітря: бійці ВМС знищили ворожі сховища під Маріуполем

На Сумщині зафіксували повторне забруднення річки Сейм: причину з'ясовують

Рада підтримала збільшення податків у першому читанні

Консерватори у Німеччині визначилися із конкурентом Шольцу, щоб повалити його уряд

Фон дер Ляєн оголосила розподіл портфелів єврокомісарів: хто отримав ключовий для України

Росіяни вдарили по енергетичній системі Сум: в деяких мікрорайонах зникло світло та вода

Усі новини...
зброя
ЗМІ показали супутниковий знімок судна, яке доставило ракети з Ірану в РФ
Республіканці закликали Байдена зняти обмеження на удари України по цілях у РФ
Байден сказав, що над дозволом Україні бити далекобійною зброєю по РФ працюють
Останні новини
17:11
У ЛУН порахували, за скільки часу можна продати квартиру в Києві, Одесі та Львові
17:04
Прокуратура: 17 вересня росіяни вдарили балістикою по підприємству в Сумах, поранено чоловіка
17:04
У Польщі здивувались через претензії Зеленського про недостатню підтримку – ЗМІ
16:50
У волоссі, крові та грудному молоці: дослідники знайшли хімікати з обгорток продуктів у тілі людини
16:47
Рада схвалила перезавантаження митниці
16:39
Далеко від вимог Держспецзв’язку: "Київстар" збільшить час автономної роботи до 6 годин
16:38
Після стабілізації на Харківщині командувача Драпатого перевели на Донеччину
16:27
Визначилися суперники збірної України з пляжного футболу у кваліфікації до чемпіонату світу-2025
16:26
У Грузії прокоментували чутки про позбавлення безвізу як "покарання" від ЄС
16:18
"Тут усе гаразд": з'явилися нові подробиці про останні миті на борту затонулого "Титана"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: