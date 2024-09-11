Полиция: Страйкбольную гранату на футбольную площадку в столице бросил 16-летний юноша

Полицейские установили, что страйкбольную гранату на футбольную площадку в Соломенском районе Киева 10 сентября бросил 16-летний юноша.

Источник: Полиция Киева

Дословно: "Информацию о взрыве на стадионе в Соломенском районе правоохранители получили вчера около 19:30. Прибыв на место происшествия, полицейские установили, что сработала страйкбольная граната. К счастью обошлось без травмированных, к медикам обратился 17-летний парень с острой реакцией на стресс.

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Полиция провела первоочередные розыскные действия, опросили свидетелей и установили, что к совершению правонарушения причастен 16-летний подросток, проживающий неподалеку".

Детали: Имитационный боеприпас парень приобрел месяц назад, а бросил на землю, чтобы пошутить и напугать присутствующих.

Сейчас с парнем и его родителями общаются правоохранители. По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до пяти лет ограничения свободы.

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Что предшествовало:

Вечером 10 сентября в Соломенском районе столицы на стадионе сработала страйкбольная граната - у 17-летнего парня была острая реакция на стресс.