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Зеленський про далекобійні удари по Росії: Залежить не від мого оптимізму

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 19:09
Зеленський про далекобійні удари по Росії: Залежить не від мого оптимізму
Володимир Зеленський. фото Офісу президента з соцмережі Х

Президент Володимир Зеленський заявив, що не знає, чи обговорюватиме з держсекретарем США Ентоні Блінкеном дозвіл на удари далекобійною зброєю по цілях у Росії, але сподівається на таке рішення.

Джерело: глава держави на пресконференції з нагоди четвертого саміту Кримської платформи 11 вересня, цитує "Європейська правда"

Деталі: Зеленський підтвердив, що ввечері в середу проведе переговори з Блінкеном, але не знає, яких результатів очікувати від неї.

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"Чи оптимістичний я стосовно їхнього рішення дозволити нам використовувати далекобійну зброю? Шкода, що воно не залежить від мого оптимізму. Воно залежить від їхнього оптимізму", – додав він.

Глава держави водночас висловив сподівання на "якісь сильні рішення", які є важливими для України.

"Хай там як, я розраховую на діалог із президентом Байденом цього місяця. Але наш щотижневий, щомісячний діалог зі США дуже важливий для нас. Вони надають нам найбільшу військову і фінансову підтримку. Ми розраховуємо на неї і ми не можемо перемогти без неї", – вважає Зеленський.

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Що передувало: Президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці 13 вересня. 

війнаСШАЗеленський
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