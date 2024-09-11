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Зеленский о дальнобойных ударах по России: Зависит не от моего оптимизма

Олег Павлюк, Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 19:09
Зеленский о дальнобойных ударах по России: Зависит не от моего оптимизма
Владимир Зеленский. фото Офиса президента из соцсети Х

Президент Владимир Зеленский заявил, что не знает, будет ли обсуждать с госсекретарем США Энтони Блинкеном разрешение на удары дальнобойным оружием по целям в России, но надеется на такое решение.

Источник: глава государства на пресс-конференции по случаю четвертого саммита Крымской платформы 11 сентября, цитирует "Европейская правда"

Детали: Зеленский подтвердил, что вечером в среду проведет переговоры с Блинкеном, но не знает, каких результатов ожидать от нее.

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"Оптимистичен ли я относительно их решения позволить нам использовать дальнобойное оружие? Жаль, что оно не зависит от моего оптимизма. Оно зависит от их оптимизма", – добавил он.

Глава государства в то же время выразил надежду на "какие-то сильные решения", которые важны для Украины.

"Так или иначе, я рассчитываю на диалог с президентом Байденом в этом месяце. Но наш еженедельный, ежемесячный диалог с США очень важен для нас. Они оказывают нам наибольшую военную и финансовую поддержку. Мы рассчитываем на нее и мы не можем победить без нее", – считает Зеленский.

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Что предшествовало: Президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Известно, что этот вопрос планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу.

войнаСШАЗеленский
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