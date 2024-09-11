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Бронентехніка та дрони – стало відомо, що буде в новому пакеті від Латвії

Уляна Кричковська, Валентина РоманенкоСереда, 11 вересня 2024, 19:25
Бронентехніка та дрони – стало відомо, що буде в новому пакеті від Латвії
Евіка Сіліня і Денис Шмигаль. фото з Telegram українського прем'єра

Прем’єр-міністерка Латвії Евіка Сіліня заявила у Києві, що у новому пакеті військової допомоги для України буде бронетехніка та безпілотники, а також анонсувала навчання та оснащення ще кількох тисяч українських військових.

Джерело: Сіліня на пресконференції в рамках Кримської платформи, цитує "Європейська правда"

Деталі: Прем’єрка презентувала третій пакет військової підтримки України за 2024 рік, який охоплюватиме і військову техніку і постачання, включно з бронетехнікою та  дронами. За словами посадовиці, Латвія продовжить навчання українських Сил оборони.

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"Безумовно, ми продовжимо навчати й оснащувати понад 4000 українських військових цього й наступного року", – сказала вона.

Також глава латвійського уряду повідомила, що вже готується наступний пакет військової підтримки України на 2025 рік. За її словами, він охопить "військові машини Patria, безпілотники, обладнання та навчання".

Також Латвія виділятиме на військову підтримку України 0,25% ВВП з 2025 року. 

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"З наступного року, щорічна військова підтримка Латвії Україні становитиме 0,25% від нашого ВВП", – сказала вона.

Окремо вона акцентувала на допомозі у виробництві електроенергії, надавши генератори та інші матеріали, зокрема: країна надасть сонячні батареї та обладнання для 500 домогосподарств, а також підтримає Чернігівську область.

Що передувало: 11 вересня до Києва з візитами прибули президент Литви Гітанас Науседа і глава уряду Латвії Евіка Сіліня. 

Напередодні стало відомо, що Латвія передасть Україні сотні одиниць комп'ютерної техніки, а також спеціалізованого одягу, біноклів та іншого екіпірування для Сил оборони.

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