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Бронентехника и дроны – стало известно, что будет в новом пакете от Латвии

Уляна Кричковская, Валентина РоманенкоСреда, 11 сентября 2024, 19:25
Бронентехника и дроны – стало известно, что будет в новом пакете от Латвии
Эвика Силиня и Денис Шмыгаль. фото из Telegram украинского премьера

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня заявила в Киеве, что в новом пакете военной помощи для Украины будет бронетехника и беспилотники, а также анонсировала обучение и оснащение еще нескольких тысяч украинских военных.

Источник: Силиня на пресс-конференции в рамках Крымской платформы, цитирует "Европейская правда"

Детали: Премьер представила третий пакет военной поддержки Украины за 2024 год, который будет охватывать и военную технику и поставки, включая бронетехнику и дронами. По словам чиновницы, Латвия продолжит обучение украинских Сил обороны.

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"Безусловно, мы продолжим обучать и оснащать более 4000 украинских военных в этом и следующем году", – сказала она.

Также глава латвийского правительства сообщила, что уже готовится следующий пакет военной поддержки Украины на 2025 год. По ее словам, он охватит "беспилотники, оборудование и обучение".

Также Латвия будет выделять на военную поддержку Украины 0,25% ВВП с 2025 года.

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"Со следующего года, ежегодная военная поддержка Латвии Украине составит 0,25% от нашего ВВП", – сказала она.

Отдельно она акцентировала на помощи в производстве электроэнергии, предоставив генераторы и другие материалы, в частности: страна предоставит солнечные батареи и оборудование для 500 домохозяйств, а также поддержит Черниговскую область.

Что предшествовало: 11 сентября в Киев с визитами прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и глава правительства Латвии Эвика Силиня.

Накануне стало известно, что Латвия передаст Украине сотни единиц компьютерной техники, а также специализированной одежды, биноклей и другой экипировки для Сил обороны.

помощь УкраинеЛатвиявойна
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