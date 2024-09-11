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Держсекретар США передасть Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії

Уляна Кричковська, Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 21:29
Держсекретар США передасть Байдену побажання України щодо далекобійних ударів по Росії
Джо Байден. Фото - Getty Images

Держсекретар США Ентоні Блінкен пообіцяв передати американському президенту Джо Байдену те, що почув від української влади щодо дозволів на удари далекобійною зброєю по російських об'єктах.

Джерело: посадовець повідомив у Києві 11 вересня на спільній пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою та главою МЗС Великої Британії Девідом Леммі, передає "Європейська правда"

Деталі: Блінкен повідомив, що під час переговорів у Києві порушували питання застосування далекобійної зброї по військових цілях у РФ. Він наголосив, що планує повернутися із цією дискусією до Байдена.

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"Ми обговорили далекобійні удари, а також низку інших питань. І, як я вже сказав на самому початку, я планую повернутися з цією дискусією до Вашингтона та поінформувати президента про те, що я почув", – сказав він.

Держсекретар США акцентував, що ескалює Росія атаками по цивільних об'єктах всередині України, по енергетичній інфраструктурі та військових, які захищають свою країну.

"І ми бачимо, що зараз Іран передав Росії балістичні ракети, які посилять агресію проти України. Тому якщо хтось і здійснює ескалацію, то, здається, це Росія", – додав він.

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Раніше президент США Джо Байден натякнув, що США можуть зняти обмеження на використання Україною далекобійної зброї на території Росії.

Відомо, що це питання планують обговорювати під час зустрічі британського прем’єра Кіра Стармера із Байденом у Білому домі цієї п’ятниці. 

СШАБайдензброя
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