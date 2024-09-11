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Госсекретарь США передаст Байдену пожелания Украины относительно дальнобойных ударов по России

Уляна Кричковская, Татьяна ОлейникСреда, 11 сентября 2024, 21:29
Госсекретарь США передаст Байдену пожелания Украины относительно дальнобойных ударов по России
Джо Байден. Фото - Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен пообещал передать американскому президенту Джо Байдену то, что услышал от украинских властей относительно разрешений на удары дальнобойным оружием по российским объектам.

Источник: чиновник сообщил в Киеве 11 сентября на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой и главой МИД Великобритании Дэвидом Лемми, передает "Европейская правда"

Детали: Блинкен сообщил, что во время переговоров в Киеве поднимался вопрос применения дальнобойного оружия по военным целям в РФ. Он подчеркнул, что планирует вернуться с этой дискуссией к Байдену.

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"Мы обсудили дальнобойные удары, а также ряд других вопросов. И, как я уже сказал в самом начале, я планирую вернуться с этой дискуссией в Вашингтон и проинформировать президента о том, что я услышал", – сказал он.

Госсекретарь США акцентировал, что эскалирует Россия атаками по гражданским объектам внутри Украины, по энергетической инфраструктуре и военным, которые защищают свою страну.

"И мы видим, что сейчас Иран передал России баллистические ракеты, которые усилят агрессию против Украины. Поэтому если кто-то и осуществляет эскалацию, то, кажется, это Россия", – добавил он.

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Ранее президент США Джо Байден намекнул, что США могут снять ограничения на использование Украиной дальнобойного оружия на территории России.

Известно, что этот вопрос планируют обсуждать во время встречи британского премьера Кира Стармера с Байденом в Белом доме в эту пятницу.

СШАБайденоружие
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