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У Херсоні двоє людей постраждали через російський удар

Тетяна ОлійникСереда, 11 вересня 2024, 21:54
У Херсоні двоє людей постраждали через російський удар
Фото - Getty Images

Російські війська увечері 11 вересня вдарили по Херсону, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Окупаційні війська близько 20:30 вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних, які перебували на вулиці".

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Деталі: 31-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення голови, спини та ноги.

Жінка, 44 років, дістала уламкове поранення передпліччя. Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.

війнаХерсон
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