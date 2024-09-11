У Херсоні двоє людей постраждали через російський удар

Російські війська увечері 11 вересня вдарили по Херсону, постраждали двоє людей.

Джерело: Херсонська ОВА

Дослівно: "Окупаційні війська близько 20:30 вдарили по Херсону. Внаслідок обстрілу постраждали двоє цивільних, які перебували на вулиці".

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Деталі: 31-річний чоловік отримав вибухову та черепно-мозкову травму, уламкові поранення голови, спини та ноги.

Жінка, 44 років, дістала уламкове поранення передпліччя. Потерпілих доставили до лікарні для надання меддопомоги.