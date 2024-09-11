В Херсоне два человека пострадали из-за российского удара

Российские войска вечером 11 сентября ударили по Херсону, пострадали два человека.

Источник: Херсонская ОГА

Дословно: "Оккупационные войска около 20:30 ударили по Херсону. В результате обстрела пострадали двое гражданских, которые находились на улице".

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Детали: 31-летний мужчина получил взрывную и черепно-мозговую травму, осколочные ранения головы, спины и ноги.

Женщина, 44 лет, получила осколочное ранение предплечья. Пострадавших доставили в больницу для оказания медпомощи.