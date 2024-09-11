Російські війська поранили двох людей на прикордонні Сумщини

Через російські обстріли прикордонних територій Сумської області 11 вересня поранені двоє людей.

Джерело: Сумська ОВА

Деталі: У Миропільській громаді росіяни вдарили FPV-дроном, внаслідок чого поранення отримав водій хлібовоза.

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У Краснопільській громаді росіяни вели мінометний обстріл, артилерійський, обстріл з РСЗВ, здійснив скиди з БПЛА вибухових пристроїв. Також росіяни вдарили FPV-дронами, внаслідок удару одна цивільна людина отримала поранення.

Дослівно: "Протягом дня росіяни здійснили 62 обстріли прикордонних територій і населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 166 вибухів. Обстрілів зазнали Миропільська, Юнаківська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Березівська, Лебединська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська, Дружбівська громади".