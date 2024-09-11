Российские войска ранили двух человек на приграничье Сумщины

Из-за российских обстрелов приграничных территорий Сумской области 11 сентября ранены два человека.

Источник: Сумская ОВА

Детали: В Миропольской громаде россияне ударили FPV-дроном, в результате чего ранения получил водитель хлебовоза.

Реклама:

В Краснопольской громаде россияне вели минометный обстрел, артиллерийский, обстрел из РСЗО, осуществили сбросы с БПЛА взрывных устройств. Также россияне ударили FPV-дронами, в результате удара один гражданский человек получил ранения.

Дословно: "В течение дня россияне совершили 62 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 166 взрывов. Обстрелам подверглись Миропольская, Юнаковская, Великописаревская, Хотинская, Краснопольская, Есманьская, Белопольская, Березовская, Лебединская, Середино-Будская, Зноб-Новгородская, Дружбовская громады".