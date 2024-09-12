Ворог вдарив по Конотопу: є поранені, в місті зникло світло

Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині, є поранені у місті зникло світло.

Джерело: Суспільне Суми, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook

Деталі: За попередніми даними Семеніхіна, є поранені люди.

Реклама:

Пряма мова Семеніхіна: "У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло".

Деталі: За словами мера Конотопа, в місті зайнялися пожежі.

Пряма мова Семеніхіна: "Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові.

ВІДЕО ДНЯ

Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі".

Деталі: Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті розпочинають роботу "Пункти незламності".

Семеніхін також зазначив, що двох поранених госпіталізували, один із них у критичному стані.



Крім того, окупанти знищили трамвайну колію в місті.