Ворог вдарив по Конотопу: є поранені, в місті зникло світло
Четвер, 12 вересня 2024, 00:48
Російська армія завдала ударів по Конотопу на Сумщині, є поранені у місті зникло світло.
Джерело: Суспільне Суми, міський голова Конотопа Артем Семеніхін у Facebook
Деталі: За попередніми даними Семеніхіна, є поранені люди.
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Пряма мова Семеніхіна: "У нас відбулося кілька "прильотів", ворог уразив інфраструктуру нашого міста. В місті зараз відсутнє світло".
Деталі: За словами мера Конотопа, в місті зайнялися пожежі.
Пряма мова Семеніхіна: "Ворог завдав удар, зокрема, по центру міста, по житловій забудові.
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Сподіваюсь, що ми змогли вивезти всіх мешканців з будинку. Зараз запускаємо резервні джерела живлення для того, щоб забезпечити мережу водою, бо не вистачає води для того, щоб гасити пожежі".
Деталі: Пізніше мер Конотопа повідомив, що в місті