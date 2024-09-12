Враг ударил по Конотопу: есть раненые, в городе пропал свет

Российская армия нанесла удары по Конотопу в Сумской области, есть раненые, в городе исчез свет.

Источник: Суспільне Сумы, городской голова Конотопа Артем Семенихин в Facebook

Детали: По предварительным данным Семенихина, есть раненые люди.

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Прямая речь Семенихина: "У нас произошло несколько "прилетов", враг поразил инфраструктуру нашего города. В городе сейчас отсутствует свет".

Детали: По словам мэра Конотопа, в городе занялись пожары.

Прямая речь Семенихина: "Враг нанес удар, в частности, по центру города, по жилой застройке.

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Надеюсь, что мы смогли вывезти всех жителей из дома. Сейчас запускаем резервные источники питания для того, чтобы обеспечить сеть водой, потому что не хватает воды для того, чтобы тушить пожары".

Детали: Позже мэр Конотопа сообщил, что в городе начинают работу "Пункты несокрушимости".

Семенихин также отметил, что двух раненых госпитализировали, один из них в критическом состоянии.

Кроме того, оккупанты уничтожили трамвайные пути в городе.