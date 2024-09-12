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ЗСУ за добу збили російський літак і спалили 73 артсистеми

Ірина БалачукЧетвер, 12 вересня 2024, 07:27
ЗСУ за добу збили російський літак і спалили 73 артсистеми
Фото з Facebook Генштабу ЗСУ

Втрати Росії у війні уже перевищили 630 тисяч у живій силі – лише за минулу добу Сили оборони знешкодили 1 270 окупантів, знищили 1 літак, 11 танків та 73 артилерійські системи ворога.

Джерело: Генштабу ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 12.09.24 орієнтовно склали:

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  • особового складу – близько 630 200 (+1 270) осіб,
  • танків – 8 653 (+11) од,
  • бойових броньованих машин – 16 955 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18 009 (+73) од,
  • РСЗВ – 1 184 (+2) од,
  • засобів ППО – 945 (+2) од,
  • літаків – 369 (+1) од,
  • гелікоптерів –  328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 15 033 (+43) од,
  • крилатих ракет – 2591 (+0) од,
  • кораблів/катерів – 28 (+0) од,
  • підводних човнів – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 24 481 (+93) од,
  • спеціальної техніки – 3 061 (+2) од.

Дані уточнюються.

Росіявтрати у війні
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