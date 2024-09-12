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ВСУ за сутки уничтожили российский самолет и сожгли 73 артсистемы

Ирина БалачукЧетверг, 12 сентября 2024, 07:27
ВСУ за сутки уничтожили российский самолет и сожгли 73 артсистемы
Фото из Facebook Генштаба ВСУ

Потери России в войне уже превысили 630 тысяч в живой силе – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов, уничтожили 1 самолет, 11 танков и 73 артиллерийские системы врага.

Источник: Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 630 200 (+1 270) человек,
  • танков – 8 653 (+11) ед,
  • боевых бронированных машин – 16 955 (+17) ед,
  • артиллерийских систем – 18 009 (+73) ед,
  • РСЗО – 1 184 (+2) ед,
  • средств ПВО – 945 (+2) ед,
  • самолетов – 369 (+1) ед,
  • вертолетов – 328 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43) ед,
  • крылатых ракет – 2591 (+0) ед,
  • кораблей/катеров – 28 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93) ед,
  • специальной техники – 3 061 (+2) ед.

Данные уточняются.

Росcияпотери в войне
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