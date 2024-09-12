ВСУ за сутки уничтожили российский самолет и сожгли 73 артсистемы

Потери России в войне уже превысили 630 тысяч в живой силе – только за минувшие сутки Силы обороны обезвредили 1 270 оккупантов, уничтожили 1 самолет, 11 танков и 73 артиллерийские системы врага.

Источник: Генштаба ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 12.09.24 ориентировочно составили:

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личного состава – около 630 200 (+1 270) человек,

танков – 8 653 (+11) ед,

боевых бронированных машин – 16 955 (+17) ед,

артиллерийских систем – 18 009 (+73) ед,

РСЗО – 1 184 (+2) ед,

средств ПВО – 945 (+2) ед,

самолетов – 369 (+1) ед,

вертолетов – 328 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 15 033 (+43) ед,

крылатых ракет – 2591 (+0) ед,

кораблей/катеров – 28 (+0) ед,

подводных лодок – 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн – 24 481 (+93) ед,

специальной техники – 3 061 (+2) ед.

Данные уточняются.