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Бійці ГУР збили російський винищувач над Чорним морем

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 08:04
Бійці ГУР збили російський винищувач над Чорним морем
Су-30СМ. ілюстративне фото з відкритих джерел

Під час операції в акваторії Чорного моря воїни спецпідрозділу Головного управління розвідки України знищили російський бойовий літак Су-30СМ влучанням із ПЗРК.

Джерело: пресслужба ГУР Міноборони

Деталі: Зазначається, що російські окупанти втратили зв’язок зі своїм бойовим бортом 11 вересня 2024 року близько 5 ранку. Орієнтовно через три години росіяни розпочали пошуково-рятувальну операцію із залученням літака Ан-26, а також гелікоптерів Мі-8 та Ка-27.

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В обідній час загарбники доповіли командуванню про виявлену в морі, за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут, характерну пляму від авіаційного пального, а невдовзі побачили і уламки знищеного Су-30СМ.

Винищувач, який упав у море, належав до складу 43 окремого  морського авіаційного полку ВКС РФ, який базується на аеродромі міста Саки у тимчасово окупованому Криму.

Вартість такого літака становить орієнтовно 50 мільйонів доларів.

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