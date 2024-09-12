Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Бойцы ГУР сбили российский истребитель над Черным морем

Валентина РоманенкоЧетверг, 12 сентября 2024, 08:04
Бойцы ГУР сбили российский истребитель над Черным морем
Су-30СМ. иллюстративное фото из открытых источников

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Источник: пресс-служба ГУР Минобороны

Детали: Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

Реклама:

В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.

ВИДЕО ДНЯ

ГУРвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно

Рада одобрила перезагрузку таможни

Тонны боеприпасов взлетели в воздух: бойцы ВМС уничтожили вражеские хранилища под Мариуполем

В Сумской области зафиксировали повторное загрязнение реки Сейм: причину выясняют

Рада поддержала увеличение налогов в первом чтении

Консерваторы в Германии определились с конкурентом Шольцу, чтобы повалить его правительство

Все новости...
ГУР
ГУР повторно атаковал "Саваслейку": источник сообщает об уничтожении трех самолетов
Спецоперация "Очерет": на сторону Украины перешел 24-летний военнослужащий РФ
ГУР успешно атаковал провайдера РФ, который предоставляет услуги разработчику ядерных боеприпасов
Последние новости
17:23
биатлонБез Джимы, но с Семеренко и Пидручным: известно, кто выступит на летнем чемпионате Украины
17:17
Нардепы говорят, что мобилизацию некоторых мужчин в возрасте до 25 лет могут приостановить: что известно
17:11
В ЛУН посчитали, за сколько времени можно продать квартиру в Киеве, Одессе и Львове
17:04
Прокуратура: 17 сентября россияне ударили баллистикой по предприятию в Сумах, ранен мужчина
17:04
В Польше удивились из-за претензий Зеленского о недостаточной поддержке – СМИ
16:50
В волосах, крови и грудном молоке: исследователи нашли химикаты из оберток продуктов в теле человека
16:47
Рада одобрила перезагрузку таможни
16:39
Далеко от требований Госспецсвязи: "Киевстар" увеличит время автономной работы до 6 часов
16:38
После стабилизации на Харьковщине командующего Драпатого перевели в Донецкую область
16:27
Определились соперники сборной Украины по пляжному футболу в квалификации к чемпионату мира-2025
Все новости...
Реклама:
Реклама: