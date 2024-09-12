Бойцы ГУР сбили российский истребитель над Черным морем

Во время операции в акватории Черного моря воины спецподразделения Главного управления разведки Украины уничтожили российский боевой самолет Су-30СМ попаданием из ПЗРК.

Источник: пресс-служба ГУР Минобороны

Детали: Отмечается, что российские оккупанты потеряли связь со своим боевым бортом 11 сентября 2024 года около 5 утра. Ориентировочно через три часа россияне начали поисково-спасательную операцию с привлечением самолета Ан-26, а также вертолетов Ми-8 и Ка-27.

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В обеденное время захватчики доложили командованию об обнаруженном в море, в 70 километрах к северо-западу от мыса Тарханкут, характерное пятно от авиационного топлива, а вскоре увидели и обломки уничтоженного Су-30СМ.

Истребитель, который упал в море, принадлежал в состав 43 отдельного морского авиационного полка ВКС РФ, который базируется на аэродроме города Саки во временно оккупированном Крыму.

Стоимость такого самолета составляет ориентировочно 50 миллионов долларов.