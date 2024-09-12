Окупанти били по Нікополю: пошкоджені 2 ЛЕП та газогони

Російські окупанти ввечері 11 вересня і зранку 12 вересня атакували Нікопольський район, гатили з РСЗВ "Град", артилерії, цілив дронами-камікадзе.

Джерело: глава ОВА Сергій Лисак у Telegram

Дослівно: "Агресор протягом вечора, вночі та зранку атакував Нікопольський район. Гатив з РСЗВ "Град", артилерії, цілив дронами-камікадзе, скинув боєприпас з БпЛА. Ворог бив по Нікополю, Мирівській та Марганецькій громадах.

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У райцентрі потрощені чотири приватні будинки. Одна з осель зайнялася, горів і пожежний автомобіль. Вогонь загасили. Пошкоджені 2 господарські споруди, стільки ж ліній електропередач та газогонів".

Деталі: Також було гучно у Червоногригорівській громаді. Там палала суха трава. Понівечені 2 приватні оселі та 3 господарські споруди.

Загиблих та постраждалих немає.

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Крім того у Нікополі під час ліквідації пожежі рятувальники потрапили під ворожий обстріл: "Напередодні ввечері надзвичайники гасили пожежу у приватному житловому секторі міста, яка виникла через влучання російського дрона. У цей час ворог завдав повторного удару та влучив у пожежно-рятувальний автомобіль".

Перечекавши небезпеку, вогнеборці загасили пожежу на площі 60 кв.м.