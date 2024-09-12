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Оккупанты били по Никополю: повреждены 2 ЛЭП и газопроводы

Алена МазуренкоЧетверг, 12 сентября 2024, 08:28
Оккупанты били по Никополю: повреждены 2 ЛЭП и газопроводы
фото: Лисак в Telegram

Российские оккупанты вечером 11 сентября и утром 12 сентября атаковали Никопольский район, били из РСЗО "Град", артиллерии, целились дронами-камикадзе.

Источник: глава ОГА Сергей Лысак в Telegram

Дословно: "Агрессор в течение вечера, ночью и утром атаковал Никопольский район. Бил из РСЗО "Град", артиллерии, целился дронами-камикадзе, сбросил боеприпас с БпЛА. Враг бил по Никополю, Мировской и Марганецкой громадам.

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В райцентре разбиты четыре частных дома. Один из домов загорелся, горел и пожарный автомобиль. Огонь потушили. Повреждены 2 хозяйственные постройки, столько же линий электропередач и газопроводов".

Детали: Также было громко в Червоногригорьевской общине. Там горела сухая трава. Изуродованы 2 частных дома и 3 хозяйственные постройки.

Погибших и пострадавших нет.

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Кроме того, в Никополе во время ликвидации пожара спасатели попали под вражеский обстрел: "Накануне вечером чрезвычайники тушили пожар в частном жилом секторе города, который возник из-за попадания российского дрона. В это время враг нанес повторный удар и попал в пожарно-спасательный автомобиль".

Переждав опасность, пожарные потушили пожар на площади 60 кв.м.

 
 

войнаобстрел
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