На Хмельниччині через атаку "Шахедів" горить меблевий склад – ОВА

Сили оборони знищили 10 російських "Шахедів" над Хмельниччиною, водночас в результаті атаки виникла пожежа на меблевому складі.

Джерело: голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Уночі під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed".

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Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції".

Деталі: Голова ОВА додав, що над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.

