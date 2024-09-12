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На Хмельниччині через атаку "Шахедів" горить меблевий склад – ОВА

Ірина БалачукЧетвер, 12 вересня 2024, 08:33
На Хмельниччині через атаку Шахедів горить меблевий склад – ОВА
Фото ілюстративне з Telegram ДСНС

Сили оборони знищили 10 російських "Шахедів" над Хмельниччиною, водночас в результаті атаки виникла пожежа на меблевому складі.

Джерело: голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram

Пряма мова Тюріна: "Уночі під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed".  

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Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції".

Деталі: Голова ОВА додав, що над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.
 

ХмельниччинаШахедпожежа
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