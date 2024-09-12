На Хмельниччині через атаку "Шахедів" горить меблевий склад – ОВА
Четвер, 12 вересня 2024, 08:33
Сили оборони знищили 10 російських "Шахедів" над Хмельниччиною, водночас в результаті атаки виникла пожежа на меблевому складі.
Джерело: голова ОВА Сергій Тюрін у Telegram
Пряма мова Тюріна: "Уночі під час сигналу "Повітряна тривога", наші сили ППО знищили 10 ворожих БпЛА типу "Shahed".
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Разом з тим, виникла пожежа на одному зі складів зберігання меблевої продукції".
Деталі: Голова ОВА додав, що над ліквідацією пожежі працює підрозділ ДСНС.