В Хмельницкой области из-за атаки "Шахедов" горит мебельный склад – ОВА

Силы обороны уничтожили 10 российских "Шахедов" над Хмельницкой областью, в то же время в результате атаки возник пожар на мебельном складе.

Источник: глава ОВА Сергей Тюрин в Telegram

Прямая речь Тюрина: "Ночью во время сигнала "Воздушная тревога", наши силы ПВО уничтожили 10 вражеских БпЛА типа "Shahed".

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Вместе с тем, возник пожар на одном из складов хранения мебельной продукции".

Детали: Глава ОВА добавил, что над ликвидацией пожара работает подразделение ГСЧС.