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В ніч на 12 вересня РФ била ракетами і запускала "Шахеди": ППО знищила 44 дрони

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 вересня 2024, 09:16
В ніч на 12 вересня РФ била ракетами і запускала Шахеди: ППО знищила 44 дрони
збитий "Шахед". ілюстративне фото Нацгвардії

В ніч на четвер 12 вересня російські окупанти випустили по Україні 69 засобів повітряного нападу, ППО України знищила 44 ударних БпЛА, три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ у соцмережах

Дослівно: "У ніч на 12 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних сил було виявлено та здійснено супровід 69-ти засобів повітряного нападу противника (станом на 9.00).

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Окупанти вдарили по Чернігівщині двома балістичними ракетами "Іскандер-М" із Курської області та однією керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із Брянської області, двома крилатими ракетами Х-22/32 із літаків Ту-22М3 (з повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний), 64-ма ударними БпЛА типу Shahed (райони пусків: Курськ, Єйськ – РФ., Чауда – Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України".

Деталі: Повідомляється, що в результаті протиповітряного бою збито 44 ударних БпЛА. Три ворожі безпілотники полетіли назад у Росію, ще чотири –локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

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Дослівно: "Станом на 9.00 чотири ударні БпЛА залишаються в повітряному просторі України, йде бойова робота!

Завдяки активній протидії Сил оборони, більшість ворожих ракет не досягла бажаних цілей.

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Хмельницькій, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій та Полтавській областях.

Разом – до перемоги!".

ШахедвійнаПовітряні сили ЗСУППО
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